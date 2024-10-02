حزب الله يعلن قصف تجمعاً لقوات العدو الصهيوني في ثكنة أفيفيم

وذكر الحزب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (9:30) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة".