مقتل واصابة 15 جنديا إسرائيليا في معارك بلبنان.. وجيش الاحتلال يعترف

– دولي

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، مقتل 8 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك التي تجري في جنوب مع حزب الله.

وقال الجيش في بيان: "في الحادثة التي سقط فيها النقيب هرئيل إيتنغر، والنقيب إيتاي أرييل غيات، والرائد نوعام برزيلاي، والرائد أور منصور، والرائد نيزر إتكين، أصيب ضابط قتالي وأربعة مقاتلين من وحدة الكوماندوز".

وأضاف البيان: "في الحادثة التي سقط فيها الرقيب علمكان طرفة والرقيب عيدو بروير، أصيب جندي من لواء غولاني، بجروح خطيرة".

وأشار الجيش إلى أنه "في حادث آخر، أصيب مسعف قتالي في الكتيبة 51 من لواء غولاني، بجروح خطيرة أثناء القتال في الشمال. وتم نقل جميع المقاتلين إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم".

من جانبه، قال الاعلام التابع لحزب الله، إن "قوات الرضوان لم تشارك حتى هذه اللحظة في الاشتباكات"، موضحا ان "القوات النظامية العسكرية هي من تتولى الاشتباك والالتحام المباشر مع قوات العدو".