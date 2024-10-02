واشنطن تكشف عن عقوبات "مرتقبة" ضد إيران

كشفت وزارة الأمريكية، الأربعاء، عن عقوبات "مرتقبة" ضد إيران.





وأضافت "بلينكن تحدث إلى بشأن الرد على إيران"، مشددة بالقول "لم نستبعد جهود وقف إطلاق النار في بسبب الأحداث في لبنان". وقالت الأمريكية، إن "مجموعة السبع ستفرض عقوبات ضد إيران".وأضافت "بلينكن تحدث إلى بشأن الرد على إيران"، مشددة بالقول "لم نستبعد جهود وقف إطلاق النار في بسبب الأحداث في لبنان".

ولفت "نناقش مع إسرائيل ردها على إيران وتصعيد غير مسبوق".

ونفذت إيران، مساء أمس الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.