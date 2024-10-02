بايدن يعلن: لا ندعم الهجوم على منشآت إيران النووية

ولفت بايدن إلى أنه سيناقش مع الإسرائيليين ما سيقومون به، مشددا على "حقهم بالرد ولكن ينبغي أن يكون متناسبا".وقال بايدن إنه سيتم فرض عقوبات جديدة على طهران، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل.وذكر البيت الأبيض، في بيان اليوم الأربعاء، أن "الرئيس بايدن شارك اليوم في محادثة مع زعماء مجموعة السبع لمناقشة الهجوم الإيراني غير المقبول ضد إسرائيل، وتنسيق الرد على هذا الهجوم، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة".وأضاف البيان أن "الرئيس بايدن ومجموعة الدول السبع أدانوا بشكل لا لبس فيه الهجوم الإيراني على إسرائيل، وأعرب الرئيس بايدن عن تضامن ودعمها الكاملين لإسرائيل وشعبها، وأكد التزام الراسخ بأمن إسرائيل".هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس الثلاثاء، أنه نفذ هجوما ضد "إسرائيل" بعشرات الصواريخ.