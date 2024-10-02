غارات وقصف مدفعي "إسرائيلي" جنوبي لبنان

شهدت مناطق جنوبي لبنان، مساء الأربعاء، غارات "إسرائيلية" مع قصف مدفعي.



وقالت وسائل إعلام، إن "غارتين إسرائيليتين على بلدتي صير الغربية وتولين جنوبي لبنان".

وأضافت أن "غارة إسرائيلية على محيط بلدة طير حرفا جنوبي لبنان"، مشيرة الى أن "ثلاث غارات إسرائيلية أخرى على الضاحية لبيروت".

ولفتت الى أن "قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان".

الى ذلك، قالت تلك الوسائل، إن "صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة من الأعلى".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.