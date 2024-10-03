إسرائيل: ردنا سيكون محسوبا.. لا نريد حربا شاملة مع ايران

وقال دانون، إن "الإيرانيين يعرفون قدراتنا في الوصول إلى أي وجهة بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أمر الرد على الهجوم الإيراني متروك لنا لنقرر طبيعته وما نستهدف فيه"، بحسب "سي ان ان".وفيما شدد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة على أن إسرائيل لا تريد رؤية تصعيد أو حرب لكنها ستنتقم من إيران، أكد أن تل أبيب سترد بشكل محسوب لأنها لا تريد حربا شاملة مع طهران، كما أن إيران هي الأخرى لا تريد حربا شاملة مع إسرائيل، وفق تعبيره.وكانت إيران شنت هجوما على إسرائيل في 1 أكتوبر برشقة صواريخ كثيفة، ردا على اغتيال رئيس لحماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن ومسؤول ملف لبنان في الإيراني عباس نيلفروشان.وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس الأربعاء من الدوحة إن"استمرار الجرائم الإسرائيلية أجبرنا على توجيه رد قاس على إسرائيل"، مشددا على أنه "إذا ارتكبت إسرائيل أدنى خطأ فستتلقى ردا أكثر قسوة من قبل القوات المسلحة الإيرانية".