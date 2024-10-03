الخارجية اللبنانية: السيد حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار قبل اغتياله

وتمت الدعوة إلى وقف إطلاق النار المؤقت من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي ماكرون وحلفاء آخرين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.وقال بوحبيب، لشبكة "سي إن إن" في مقابلة بُثت الأربعاء: "لقد وافق نصر الله"، وأضاف: "لقد وافقنا تماماً، وافق لبنان على وقف إطلاق النار ولكن بالتشاور مع (حزب الله)، وتشاور رئيس اللبناني مع الحزب وأبلغنا الأميركيين والفرنسيين بما حدث".وأوضح: "لقد أخبرونا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق أيضاً على البيان الذي أصدره الرئيسان (بايدن وماكرون)"، مبينا، "كان من المقرر أن يذهب كبير مستشاري أموس هوكستين إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار".وأضاف بوحبيب: "لقد أخبرونا أن نتنياهو وافق على هذا، وبالتالي حصلنا أيضاً على موافقة حزب الله".واستشهد السيد حسن في غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وفي اليوم السابق، دعا بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها من الدول إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً لـ"إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود".