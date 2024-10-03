إعلام لبناني: إسرائيل قصفت بيروت بقنابل فوسفورية محرمة دولياً

كما شنت إسرائيل غارات عنيفة على الضاحية لبيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.وأطلقت طوال الليل الفائت القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.وتعد الغارات ثالث استهداف إسرائيلي للضاحية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني، في أقل من 24 ساعة.ومن جانبه كان قد أصدر الجيش الإسرائيلي فجر الخميس إنذارا لسكان 5 مبان في الضاحية لبيروت والمقيمين قربها بإخلاء بيوتهم "فورا".وأعلنت اللبنانية يوم أمس الأربعاء مقتل 46 شخصا وإصابة 85، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان.