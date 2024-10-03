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إعلام لبناني: إسرائيل قصفت بيروت بقنابل فوسفورية محرمة دولياً
دوليات
2024-10-03 | 02:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 مشاهدة
السومرية نيوز
– دوليات
قالت الوكالة
الوطنية
للإعلام الرسمية في لبنان، إن الجيش الإسرائيلي استخدم القنابل الفسفورية المحرمة دولياً في غارته على مناطق في بيروت.
كما شنت إسرائيل غارات عنيفة على الضاحية
الجنوبية
لبيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وأطلقت طوال الليل الفائت القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.
وتعد الغارات ثالث استهداف إسرائيلي للضاحية
الجنوبية
لبيروت، معقل حزب الله اللبناني، في أقل من 24 ساعة.
ومن جانبه كان قد أصدر الجيش الإسرائيلي فجر الخميس إنذارا لسكان 5 مبان في الضاحية
الجنوبية
لبيروت والمقيمين قربها بإخلاء بيوتهم "فورا".
وأعلنت
وزارة الصحة
اللبنانية يوم أمس الأربعاء مقتل 46 شخصا وإصابة 85، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان.
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