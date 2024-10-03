حسن جعفر قصير.. من هو صهر السيد نصر الله الذي اغتالته "إسرائيل" بدمشق؟

مدير #المرصد_السوري: #إسرائيل اسـ ـتـ ـهـ ـدفـ ـت صهر حـ ـسـ ـن نـ ـصـ ـر الله وتمكنت من قـ ـتـ ـلـ ـه pic.twitter.com/w3wNx0KV1d
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) October 2, 2024
مدير #المرصد_السوري: #إسرائيل اسـ ـتـ ـهـ ـدفـ ـت صهر حـ ـسـ ـن نـ ـصـ ـر الله وتمكنت من قـ ـتـ ـلـ ـه pic.twitter.com/w3wNx0KV1d
للتاريخ ولمن لا يعرف من هو الشهيد حسن جعفر قصير، صهر الأمين العام: هو البطل قائد المجموعة التي اقتحمت موقع بيت ياحون 1999، وقد أهدى سماحة السيد بندقية، كانت المقاومة قد غنمتها مع ملالة اسرائيلية..
هؤلاء هم المجهولون في الأرض، المعروفين في السماء. pic.twitter.com/ms5iyKs7rS
— عوض الشريف (@ThayrAlshryf) October 2, 2024
للتاريخ ولمن لا يعرف من هو الشهيد حسن جعفر قصير، صهر الأمين العام: هو البطل قائد المجموعة التي اقتحمت موقع بيت ياحون 1999، وقد أهدى سماحة السيد بندقية، كانت المقاومة قد غنمتها مع ملالة اسرائيلية..
هؤلاء هم المجهولون في الأرض، المعروفين في السماء. pic.twitter.com/ms5iyKs7rS