حسن جعفر قصير.. من هو صهر السيد نصر الله الذي اغتالته "إسرائيل" بدمشق؟

مدير #المرصد_السوري: #إسرائيل اسـ ـتـ ـهـ ـدفـ ـت صهر حـ ـسـ ـن نـ ـصـ ـر الله وتمكنت من قـ ـتـ ـلـ ـه pic.twitter.com/w3wNx0KV1d — لحقوق الإنسان (@syriahr) October 2, 2024

جاء اغتيال حسن قصير بقصف طال شقة سكنية في حي الفيلات بمنطقة "المزة" بعد ساعات قليلة من وصوله إلى العاصمة السورية.وحسن قصير هو زوج زينب ابنة السيد الشهيد حسن نصر الله، وسبق أن قتلت "إسرائيل" 4 من أشقائه هم ربيع وموسى وأحمد وآخرهم قبل يومين.وأحمد قصير شقيق حسن، هو "منفذ أول عملية استشهادية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1982"، بحسب فرانس برس".ويعرف حسن قصير بأنه أحد كبار قادة "حزب الله" اللبناني في العاصمة السورية دمشق، وهو أحد عنصرين من التنظيم استشهدوا في الغارة.وتواجد حسن في الطابق الأول بمبنى من 3 طوابق، يتردد إليه قيادات في "حزب الله" و"الحرس الثوري" الإيراني، وفق "المرصد السوري".وبحسب رئيس المرصد رامي عبد الرحمن، نجا حسن قصير من محاولة اغتيال في اليوم السابق لاستشهاده طالت سيارة استشهد فيها أحد مساعديه.وتذكر بعض الحسابات والناشطين أن حسن كان قائداً للمجموعة التي اقتحمت موقع "بيت ياحون" الإسرائيلي في العام 1999 وأهدى بندقية غنمتها مجموعته.