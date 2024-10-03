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بحلول 2030.. الإنتاج العالمي من الهيدروجين سيتضاعف 5 مرات

دوليات

2024-10-03 | 03:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بحلول 2030.. الإنتاج العالمي من الهيدروجين سيتضاعف 5 مرات
310 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

قالت وكالة الطاقة الدولية إن عدد مشاريع إنتاج الهيدرجين التي وصلت إلى قرار الاستثمار النهائي تضاعف في الأشهر الـ12 الماضية.


وأضافت الوكالة في تقرير نشرته "العين الإخبارية" أن هذا النمو من شأنه أن يزيد الإنتاج العالمي الحالي من الهيدروجين منخفض الانبعاثات بمقدار 5 أضعاف بحلول عام 2030.

وتبلغ سعة الإنتاج الكهربائي الإجمالية من الهيدروجين والتي وصلت إلى قرار الاستثمار النهائي الآن 20 غيغاواط على مستوى العالم.

ورغم تزايد الاستثمارات والمشاريع في الهيدروجين منخفض الانبعاثات، فهناك حاجة إلى سياسات لتحفيز الطلب في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة الثقيلة والتكرير والنقل لمسافات طويلة لتسريع الانتشار.

إذا تم تنفيذ جميع المشاريع المعلن عنها على مستوى العالم، فقد يصل الإنتاج الإجمالي إلى ما يقرب من 50 مليون طن سنويًا بحلول نهاية هذا العقد.

مع ذلك، فإن هذا يتطلب أن ينمو قطاع الهيدروجين بمعدل نمو سنوي مركب غير مسبوق يتجاوز 90% بين الآن وعام 2030، وهو ما يفوق بكثير النمو الذي شهدته الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال أسرع مراحل توسعها.

من بين أكثر من 6 غيغاواط من قدرة التحليل الكهربائي للوصول إلى قرار الاستثمار النهائي في العام الماضي، تمثل الصين أكثر من 40%. ما يظهر خبرة البلاد في التصنيع الشامل لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المحللات الكهربائية، فهي موطن لـ 60% من قدرة تصنيع المحللات الكهربائية العالمية، والتي تبلغ 25 غيغاواط سنويًا، وهي أعلى بكثير من متوسط معدل الانتشار على مستوى العالم.

على الرغم من الإعلانات عن مشاريع جديدة، تظل القدرة المركبة للمحللات الكهربائية وأحجام الهيدروجين منخفضة الانبعاثات منخفضة حيث ينتظر المطورون الوضوح بشأن الدعم الحكومي قبل القيام بالاستثمارات.

ويعني عدم اليقين بشأن الطلب والأطر التنظيمية أن معظم الإنتاج المحتمل لا يزال في مرحلة التخطيط أو التطوير المبكرة، مع مواجهة بعض المشاريع الأكبر تأخيرات أو إلغاءات بسبب هذه الحواجز إلى جانب تحديات التصاريح أو القضايا التشغيلية.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: "إن النمو في المشاريع الجديدة يشير إلى اهتمام قوي من جانب المستثمرين بتطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات، والذي يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في الحد من الانبعاثات من القطاعات الصناعية مثل الصلب والتكرير والمواد الكيميائية".

وأضاف: "لكن لكي تنجح هذه المشاريع، يحتاج منتجو الهيدروجين منخفض الانبعاثات إلى المشترين. يجب على صناع السياسات والمطورين النظر بعناية في الأدوات لدعم خلق الطلب مع خفض التكاليف وضمان وجود لوائح واضحة من شأنها دعم المزيد من الاستثمار في القطاع".

تجد أيضا فجوة بين أهداف الحكومات للإنتاج والطلب. تصل أهداف الإنتاج التي حددتها الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى ما يصل إلى 43 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، لكن أهداف الطلب لا تزيد عن ربع هذا بقليل، عند 11 مليون طن بحلول عام 2030.

بعض السياسات الحكومية موجودة بالفعل لتحفيز الطلب على الهيدروجين منخفض الانبعاثات والوقود القائم على الهيدروجين. الأمثلة، مثل عقود الكربون مقابل الفروقات وحصص الوقود المستدامة للطيران والشحن، تؤدي إلى اتخاذ إجراءات على جانب الصناعة، مما يؤدي إلى زيادة الاتفاقيات الموقعة بين المنتجين والمستهلكين التجاريين. ومع ذلك، فإن التقدم المحرز في قطاع الهيدروجين حتى الآن غير كافٍ لتحقيق أهداف المناخ.

وباعتباره قطاعًا ناشئًا، لا يزال الهيدروجين منخفض الانبعاثات يواجه ضغوطًا تتعلق بالتكنولوجيا وتكاليف الإنتاج، حيث تتراجع أجهزة الإنتاج بشكل خاص عن بعض تقدمها السابق بسبب ارتفاع الأسعار وسلاسل التوريد الضيقة. ويعتمد استمرار خفض التكاليف على تطوير التكنولوجيا، ولكن أيضًا على تحسين عمليات النشر والانتقال إلى التصنيع الشامل لتحقيق وفورات الحجم.

يعتبر خفض التكاليف مفيدا لجميع المشاريع، ولكن التأثير على القدرة التنافسية للمشاريع الفردية سوف يختلف. على سبيل المثال، قد يصبح إنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي في الصين أرخص من الهيدروجين المنتج من الفحم بحلول عام 2030، على افتراض تحقيق خطط مشروع التحليل الكهربائي العالمي بالكامل والذي يبلغ حوالي 520 غيغاواط.

تظل أيضا المراكز الصناعية فرصة مهمة غير مستغلة من قبل الحكومات لتحفيز الطلب، حيث يمكن للهيدروجين منخفض الانبعاثات أن يحل محل الطلب الكبير الحالي الذي يتم تلبيته حاليًا من خلال الإنتاج من الوقود الأحفوري.

تعتبر أيضا أمريكا اللاتينية مركز محتمل لإنتاج واستخدام الهيدروجين منخفض الانبعاثات. حيث تمتلك العديد من دول أمريكا اللاتينية بالفعل استراتيجيات للهيدروجين مع التركيز القوي على فرص التصدير، ولكن الفرص القريبة الأجل تكمن في الغالب في التكرير وإنتاج الأمونيا للاستخدام المحلي، والتي تقدم تطبيقات فورية واسعة النطاق.

إن النهج التدريجي للإمدادات في المنطقة، بدءًا بالمشاريع الأصغر حجمًا، سيساعد في تخفيف المخاطر، وتقليل الاستثمار الرأسمالي، وتوفير خبرة قيمة للتوسع في المستقبل.
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الهيدروجين

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