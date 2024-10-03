تأبين السيد حسن نصرالله... التاريخ لم يحدد بعد

وأشارت وكالة "إرنا"، إلى أنَّه "من المقرر أن يؤم قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي صلاة الجمعة هذا الأسبوع، تزامنًا مع مراسم تأبين الشهيد حامل لواء المقاومة السيد حسن نصرالله، في مصلى الإمام الخميني في طهران".ولكن لم يصدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، أي بيان لجهة تحديد زمان ومكان هذا التأبين، وقد نفى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب عفيف، هذا الأمر، وأكد أنه "لم يتم تحديد موعد لتأبين السيد ولا يوجد أي شيئ محدّد في هذا الإطار".