بعد اختفاء 11 عاما.. أسطورة السباقات مايكل شوماخر "يظهر مجبرا"

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مايكل شوماخر اضطر للظهور بشكل علني لحضور حفل زفاف ابنته جينا ماريا، صاحبة الـ27 عامًا، الذي أقيم في مدينة "مايوركا" الإسبانية، تحت حراسة أمنية مُشددة.أكدت الصحيفة في تقريرها، أن مايكل شوماخر، 55 عامًا، عن الأنظار بشكل كامل منذ عام 2013، عندما تعرّض لحادث تزلج، تسبب في إصابة دماغية.تعرض مايكل شوماخر لحادث تزلج في الفرنسية مع ابنه ميك، ويعيش في سويسرا في الوقت الحالي، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.عقب الحادث، حرصت عائلة مايكل شوماخر بشدة على الحفاظ على خصوصيته وعدم إعلان تفاصيل إصابته، ليعيش بقية حياته في سرية تامة منذ ذلك الحين.حسب الصحيفة البريطانية، فإن زوجته "كورينا" تسمح للمقربين فقط والموثوق بهم بزيارة "مايكل شوماخر"، إذ لا يعرف تفاصيل حالته إلا عدد محدود جدًا من المقربين.أضافت الصحيفة، أن حفل زفاف ابنة مايكل شوماخر، أقيم في فيلا العائلة الفاخرة، التي تبلغ مساحتها أربعة أفدنة، وقامت العائلة بشرائها مقابل 27 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد.الفيلا منعزلة بشكل كبير، حيث تحتوي على منصة هبوط خاصة، تستخدم لنقل مايكل من مايوركا إلى منزل عائلته بجانب بحيرة جنيف في سويسرا.أكدت "ميرور" أن عائلة مايكل شوماخر أجبرت الضيوف على ترك هواتفهم عند الباب، خشية تصويره.من جهتها، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن هناك أمل في تحسن الحالة الصحية لـ مايكل شوماخر بعد حادثته القديمة، رغم عدم ظهوره علنيًا في وسائل الإعلام لحظر التصوير.