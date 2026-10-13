ترامب: زيلينسكي وبوتين يريدان إنهاء الحرب وسنتخذ قراراً بشأن إيران قريباً

وذكر ، أنه "لم نتوقف عن تقديم المساعدات الاستخبارية لأوكرانيا ونريد للحرب أن تنتهي"، مشيراً الى انه "أعتقد أن وبوتين يريدان إنهاء الحرب لكنهما لا يعرفان كيفية الوصول إلى هذه المرحلة".وتابع، أن "صفقة مع سيستفيد منها العالم أجمع"، مردفاً أنه "قد أفعل شيئا بخصوص الانتخابات الإسرائيلية".ولفت الى انه "نسيطر على وهناك كميات نفط كبيرة تعبر منه، وسنتخذ قرارا بشأن في وقت قريب جدا"، مبيناً أن "الحوثيين يتصرفون بشكل بالغ السوء".