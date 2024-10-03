برا وبحرا وجوا.. مقارنة للعدة والعدد ومرتبة القوة العسكرية بين إيران واسرائيل

فيما يتعلق بتعداد المقاتلين في الخدمة، فلدى ايران اكثر من 600 الف مقاتل في الخدمة، اما إسرائيل تمتلك 170 الفا فقط، ما يظهر تفوقا إيرانيااما الافراد الاحتياط فتتفوق إسرائيل بوجود 465 الف مقاتل، مقابل 350 الف مقاتل لدى ايران، لكن بكلا الأحوال يبقى عدد المقاتلين الإيرانيين اعلى بجمع الاحتياط مع الذين في الخدمة.اما القوات "شبه العسكرية" تمتلك ايران 220 الف مقاتل، فيما تمتلك إسرائيل 35 الف مقاتل فقط.اما الانفاق، فتتفوق إسرائيل بميزانية عسكرية تبلغ اكثر من 24 مليار دولار، مقابل ميزانية إيرانية عسكرية تبلغ حوالي 10 مليار دولار فقط.فيما يتعلق بالطائرات، تتفوق إسرائيل بامتلاكها 612 طائرة، مقابل امتلاك ايران 551 طائرة، اما على صعيد الدبابات تتفوق ايران بامتلاك حوالي الفي دبابة، فيما تمتلك إسرائيل 1370 دبابة.على صعيد المدافع المقطورة والمدافع ذاتية الحركة، تتفوق ايران بامتلاكها حوالي 2600 مدفع، مقابل امتلاك إسرائيل اقل من ألف مدفع.في القوة البحرية تتفوق ايران بامتلاك 101 قطعة بحرية، مقابل 67 لإسرائيل.وعمومًا، في 8 معايير مقارنة، تتفوق ايران بـ6، مقابل تفوق إسرائيل بـ2 فقط، حيث تتفوق ايران بعدد المقاتلين والقوة البرية والبحرية المواد الطبيعية والمالية والخدمات اللوجستية، بالمقابل تتفوق إسرائيل بالقوة الجوية والجغرافيا.