الصحة اللبنانية تكشف عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي

وقال انه " استشهد 1974 شخصا بينهم 127 طفلا و261 امرأة واصيب 9384 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان".من جهة أخرى الجيش اللبناني، عن "استشهاد جندي إثر استهداف الإسرائيلي مركزا للجيش في منطقة بجنوب لبنان".