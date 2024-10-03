حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال جنوب لبنان

وقالت المصادر إن "4 جنود إسرائيليين قتلوا في مواجهات مع فجرا في جنوبي لبنان".وأعلن الحزب في وقت لاحق أنه "نفذ 21 عملية ضد عناصر ومواقع إسرائيلية على الحدود وفي شمال إسرائيل".كما قال إنه "استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في منطقة نطوعة الجولان بصاروخ موجه".وكان أعلن في بيان اليوم أنه "فجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية متسللة إلى قرية في البلاد".كما أعلن الحزب، في بيان إنه "تصدى، اليوم الخميس، لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند منطقة بوابة الحدودية".وسبق أن نشر الحزب 3 بيانات على الأقل اليوم، جاء في أحدها أنه "استهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية في مستعمرة شوميرا بصاروخ "فلق".وفي بيان آخر، قال الحزب إنه "استهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية في مستعمرة البصة بصلية صاروخية".