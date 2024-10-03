بايدن عن الرد على إيران: لا شيء سيحصل اليوم

يأتي ذلك في ظل تصريحات إسرائيلية تؤكد أن تل أبيب سترد قريبا على الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران ضد إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.وأكد مندوب إسرائيل لدى المتحدة، ، أن "الرد الإسرائيلي على إيران سيحدث قريبًا، وسيكون قويًا ومؤلمًا للغاية".ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن قوله إن "مجلس الحرب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هجوم إيران، وهو يدرس خيارات الرد".وقال مندوب إسرائيل "إننا لا نريد حربًا شاملة مع إيران"، ولكن "سنرد بشكل محسوب" على الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل الثلاثاء.