"حزب الله" يقصف قاعدة "سخنين" الإسرائيلية في خليج عكا

ويعد هذا الهجوم الأول الذي يستهدف منذ اندلاع الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في .وقاعدة سخنين تعدُّ مركزًا لتطوير مختلف أنواع الأسلحة وتصنيعها، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة، والذخائر، ونظم الدفاع المختلفة.وتعمل بالتعاون مع شركات تصنيع عسكرية أخرى في إسرائيل مثل "رفائيل" و"إسرائيل للصناعات الجوية" على تطوير تقنيات عسكرية متقدمة تشمل تكنولوجيا الصواريخ، ونظم الدفاع الجوي، والمعدات العسكرية الحديثة.وبسبب موقعها في شمال إسرائيل، تمتلك أهمية إستراتيجية، إذ تُسهم في توفير الدعم اللوجستي والعسكري للقوات الموجودة على الحدود الشمالية مع وسوريا.