بمواقع مختلفة.. حزب الله يعلن تفجير عبوات واستهداف تجمعات للكيان الصهيوني

وذكر الحزب في بيان: انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية للكيان الصهيوني للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، دبابة ميركافا في مستعمرة نطوعة بصاروخ موجّه".وأضاف: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، تجمعًا لجنود الصهيوني في منطقة الصغرى في خراج بلدة العديسة، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية صاروخية".وتابع: "مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالكيان الصهيوني المتسللة في بلدتي ويارون، بلغت 4 عبوات، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات الكيان الصهيوني".