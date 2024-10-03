جونسون يتهم نتنياهو: زرع جهاز تنصت في حمامي الخاص

وقال جونسون، إنه "تم العثور على جهاز تنصت في حمامه الشخصي خلال أيام عمله وزيرا للخارجية البريطانية، بعد أن استخدم الحمام خلال زيارة رسمية".وكتب جونسون، الذي نشر هذا الكشف في كتابه الجديد، أن أفراد أمنه عثروا على الجهاز بعد زيارة نتنياهو لوزارة البريطانية في عام 2017.وأضاف: "انتقل إلى هناك لفترة. قد يكون ذلك محض صدفة، لكن قيل لي لاحقًا إنهم عندما أجروا فحصًا روتينيًا للكشف عن التنصت، عثروا على جهاز تنصت في المرحاض".