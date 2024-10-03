غارات "إسرائيلية" على بلدات عدة في لبنان

شهدت بلدات في لبنان، مساء الخميس، غارات "إسرائيلية" عدة.​

وبحسب وسائل إعلام، فإن "أربع غارات إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان".

وأضافت أن "ثلاث غارات إسرائيلية على محيط بلدة تمنين الفوقا بالبقاع"، مشيرة الى "غارات إسرائيلية على بلدات عدة في قضاء بعلبك".

يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.