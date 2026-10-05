بزشكيان: لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس كل يوم الاغتيال والعقوبات

اعتبر الرئيس الإيراني ، الاثنين، أنه لا معنى للتفاوض مع ما وصفه "عدو" يمارس كل يوم الاغتيال والعقوبات.

وقال بزشكيان في كلمة له، "مشكلتنا مع هي أنه في كل مرة نأتي فيها إلى طاولة المفاوضات تفرض علينا الحرب"، مضيفا " أثبتنا مرارا صدقنا فيما يتعلق بأنشطتنا النووية وخضعنا لأكبر عمليات رقابة من الوكالة الدولية".

ولفت الى أنه "في كل مرة جاء فيها مفتشو الوكالة تم تحديد مراكزنا النووية وعلمائنا ثم يتم قصف المراكز واغتيال العلماء"، مردفا "لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس كل يوم الاغتيال والعقوبات والضغوط وينتهك الالتزامات".

ويأتي حديث بزشكيان في ظل تصاعد النزاع بين والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.