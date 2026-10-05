القوات اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا

ونقلت "سبأ" عن مصدر عسكري قوله إن "القوات الحكومية، بإسناد جوي، تمكنت من السيطرة على مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر، بعد مواجهات مع الحوثيين الذين كانوا يسيطرون عليها منذ مطلع أيلول الماضي".وجاءت التطورات ضمن عملية عسكرية أطلق عليها رئيس الرئاسي اليمني اسم "فجر "، بهدف إنهاء سيطرة الحوثيين على مناطق متفرقة من البلاد واستعادة مؤسسات الدولة.