واشنطن تكشف سبب سحب القاذفات من قاعدة فيرفورد البريطانية

وأضاف فانس، للصحفيين ردا على طلب التعليق على معلومات حول إعادة نشر 12 قاذفة أمريكية: "ما رأيتموه هناك هو أن وزير الحرب يحاول، كإجراء احترازي، حماية شبابنا".وأشار نائب الرئيس إلى أن ، تبدي الحد الأقصى من الحذر، لكنه لم يتوسع كثيرا في هذا الموضوع. وخلال ذلك تحدث عن "ثقة معينة" بوجود خطر يهدد الأمريكيين، وزعم بأنه قادم من .وكانت صحيفة Wall Street Journal قد ذكرت سابقا، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها الخفية من طراز B-1 من قاعدة "فيرفورد" لأسباب أمنية بعد الحادث الذي شهدته القاعدة.في يوم 27 سبتمبر، أعلنت الشرطة البريطانية عن وقوع "حادث كبير" بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث تم احتجاز خمسة مواطنين بريطانيين للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية وجرائم تتعلق بالمواد المتفجرة، وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي بكفالة.