روسيا تعلن تدمير سفينة تنقل معدات للقوات الأوكرانية

وأوضحت الوزارة في بيان أن "القوات الروسية واصلت، بعد ظهر اليوم الاثنين، توجيه ضربات بطائرات مسيّرة على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية المشاركة في نقل الشحنات العسكرية إلى أوكرانيا".وأضاف البيان: "نتيجة الضربات في ميناء يوجني، تم تدمير سفينة بحرية من نوع سفينة شحن كانت تنقل شحنات مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية".