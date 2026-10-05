ترامب: لا علاقة لمضيق هرمز في ارتفاع أسعار البنزين

وقال في تصريح تابعته ، ان "مشكلة ارتفاع أسعار البنزين مردها استهداف أوكرانيا لمصافي النفط الروسية".وأضاف ان "ما يرفع أسعار البنزين حاليا لم يعد "، مشيرا الى ان "كميات قياسية من النفط تتدفق عبر المضيق بصورة شبه يومية".