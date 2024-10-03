البنتاغون: لا نريد صراعا إقليميا أوسع في المنطقة

وشددت البنتاغون، "لا نسعى لحرب مع أي منظمة أو مجموعة أو في المنطقة"، مضيفة " نتحدث مع الإسرائيليين بشأن طبيعة ردهم على الهجوم الإيراني".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد اغتيال الأمين لحزب الله اللبناني السيد حسن بغارة "إسرائيلية" استهدفت مكان تواجده في الضاحية لبيروت، واستمرار الغارات على مناطق عدة جنوبي لبنان.