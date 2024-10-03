جامعة الدول العربية تطالب بتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان

وأكد على مستوى المندوبين الدائمين، إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي المتمادي على والتأكيد على ضرورة وقفه بشكل فوري والتحذير من خطورة استمراره لجهة الإطاحة بأمن وسلامة شعوب المنطقة واعتبار أن أي توغل أو احتلال لجزء من الأراضي اللبنانية يعتبر اعتداء على العربي.وشدد المجلس على التضامن الكامل مع إزاء العدوان الخطير الذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ومسعفين وإصابة الآلاف منهم بجروح بالغة وإلى النزوح الداخلي لأكثر من مليون شخص.وحمل "إسرائيل مسؤولية العدوان ودعم الآليات والجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها أمام المحافل والمحاكم الدولية".وطلب المجلس من الدول العربية ومن الدول الصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، بـ"الإسراع إلى تقديم المساعدات المالية والعينية من إغاثية وطبية ملحة للبنان"، مؤكدا "دعم موقف ومواكبة جهوده واتصالاته مع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على والوقف الفوري لإطلاق النار".وشدد المجلس، على "دعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، ودعم المؤسسات الدستورية في ممارسة سلطتها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد".وكان العراق طالب بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، بشأن الوضع .