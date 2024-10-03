لبنان.. حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" خلال 24 ساعة

أعلنت اللبنانية، عن حصيلة جديدة لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت .

وقالت الصحة اللبنانية في بيان، إن "37 شهيدا و151 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.