رشقة صاروخية صباحية من حزب الله على الأراضي المحتلة

وقال الجيش الإسرائيلي، انه رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان، تم اعتراض بعضها فيما سقط الباقي بمنطقة مفتوحة، شيرا الى ان الصواريخ الـ20 عبرت من الأراضي اللبنانية إلى حيفا وكريات والجليل.وتأتي هذه الضربات بعد أن لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم وأصيب 151 آخرين بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان، قال الجانب الإسرائيلي انها تستهدف خليفة السيد حسر نصر الله، هاشم صفي الدين، في حين لم تتأكد أي معلومات بعد بهذا الشأن.