هل طالت غارة بيروت العنيفة هاشم صفي الدين فعلا؟

وبلغ عدد الغارات 11 غارة، وأكدت مصادر محلية ووسائل اعلام ان قوتها اضعاف قوة الضربة التي استهدفت السيد نصر الله، فيما قالت وسائل اعلام إسرائيلية ان الهجوم تم بقوة في الضاحية في بيروت بعد ان دعا الجيش الإسرائيلي الى اخلاء العديد من المباني في المنطقة.وأضافت ان المسؤول الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين هو هدف الضربة، وكان يتواجد في مخبأ على عمق كبير، لكن لا احد يعرف هل نجحت العملية ام لا، حيث تم استخدام عشرات الاطنان من القنابل القادرة على اختراق البنايات المحصنة.ولم يصدر إعلان رسمي من إسرائيل بمصير هاشم صفي الدين، إلا القناة الـ13 الإسرائيلية قال إن هناك تفاؤلا حذرا في المؤسسة الأمنية بشأن استهداف المرشح لقيادة حزب الله، فيما لم تعلن إسرائيل نجاحها في الوصول إلى نصر الله، إلى بعد مرور نحو اليوم على الغارات التي استهدفته.من جانبه، التزم حزب الله الصمت التام تجاه مصير هاشم صفي الدين، ولم يصدر عنه أي تعليق سواء بالنفي أو تأكيد مقتله.