يستخدمه النازحون.. لبنان يؤكد قطع الطريق الدولي مع سوريا

– دولي

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية أن الغارة الإسرائيلية على معبر المصنع بين وسوريا "أغلقت طريقا يستخدمه مئات الآلاف للنزوح".

وقال حمية في تصريح لوكالة "رويترز"، إن ضربة إسرائيلية وقعت صباح اليوم الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا، ما أدى إلى قطع طريق يسلكه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الماضية.

وأوضح حمية أن الضربة وقعت بعد المعبر الحدودي مباشرة، لكنها داخل الأراضي اللبنانية، وذكر أنها أحدثت حفرة بعرض أربعة أمتار.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اتهم "حزب الله" أمس الخميس باستخدام المعبر في تهريب الأسلحة من سوريا إلى .

وقال الوزير اللبناني حمية في مؤتمر صحفي الخميس أيضا، إن المعبر يخضع لرقابة الدولة وأجهزتها الأمنية.

وبحسب إحصاءات الحكومة اللبنانية، فقد عبر أكثر من 300 ألف شخص، الأغلبية العظمى منهم سوريون، من إلى سوريا، خلال الأيام العشرة الماضية، للفرار من القصف الإسرائيلي المتصاعد.