وزير الخارجية الإيراني يصل الى بيروت

– دولي

وصل وزير الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، الى العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر مراسل ان "وزير الإيراني وصل قبل قليل الى رفيق الحريري في بيروت في زيارة رسمية".

وأضاف ان "عراقجي سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين الية المساعدات الإنسانية والاغاثية والحرب الإسرائيلية على لبنان فضلا عن إمكانية معالجة المصابين في ايران".

فيما اكد المتحدث باسم الإيرانية "هبطنا للتو في بيروت الدولي وإيران ثابتة في تضامنها مع شعب لبنان الشجاع".