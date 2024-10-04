المرشد الأعلى يؤم الجمعة لأول مرة منذ 5 سنوات.. والإيرانيون يتوافدون منذ الفجر للمشاركة

واظهرت مصورة، احتشاد الحشود الإيرانية الكبيرة امام وداخل "مصلى الامام الخميني"، حيث من ستقام فعاليات تأبين السيد حسن نصر الله، والعميد في الحرس الثوري عباس نيلفروشان، والقيادي بحزب الله علي كركي وعلى اعتاب الذكرى السنوية لطوفان الاقصى، بعد اقامة صلاة الجمعة بإمامة المرشد الأعلى.ومنذ ساعات الفجر الاولى يتدفق المصلون من كل انحاء ايران نحو مكان الصلاة حاملين صور المرشد الأعلى وصور السيد نصر الله، وقاسم سليماني.وتأتي مشاركة المرشد الأعلى بامامة الصلاة، لأول مرة منذ 5 سنوات، عندما أقامها المرشد في يناير 2020، والتي كانت في حينها لأول مرة منذ 8 سنوات عندما توقف عن امامة صلاة الجمعة منذ شباط 2012.ويرى مراقبون ان وراء هذه الصلاة رسالة قوية خصوصا وانها جاءت بعد 4 أيام من الضربة المثيرة للاهتمام التي وجهتها ايران الى الكيان الإسرائيلي، ومع التهديدات الإسرائيلية المستمرة بالانتقام قريبًا، فالتجمع الكبير بوجود خامنئي يعد امرا خطرا، لكنه تحديا في ذات الوقت للكيان.