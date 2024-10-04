مصدر مقرب من حزب الله: السيد نصر الله دفن مؤقتا في مكان سري

– دولي

كشف مقرب من حزب الله، اليوم الجمعة، ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن دفن مؤقتا.

ونقلت أ ف ب عن المصدر قوله ان " الأمين العام لحزب الله السيد حسن دفن مؤقتا في مكان سري".

ويتوقع مطّلعون على ملفات الحزب أن يؤجَّل التشييع إلى أن "تسمح الظروف الأمنية بذلك؛ بغرض إعداد تشييع رسمي يحضره رسميون وشخصيات عادةً ما تشارك في مناسبات من هذا النوع، وتسمح أيضاً بحضور جماهيري يشارك بالتشييع".