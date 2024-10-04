بسبب العدوان الصهيوني.. خروج 4 مستشفيات عن الخدمة جنوب لبنان

وقال المندوب، إن "4 مستشفيات خرجت عن الخدمة في جنوب بسبب العدوان الصهيوني".واشار الى ان "مستشفيات هي: مرجعيون الحكومي و ميس الجبل الحكومي و الحكومي و غندور".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أن غارة صهيونية أغلقت طريقا يستخدمه مئات الآلاف للنزوح.وشن العدوان الصهيوني العديد من الغارات استهدفت الضاحية وكذلك معبر المصنع الحدودي مع سوريا.وأعلنت اللبنانية، استشهاد وإصابة 188 شخصاً جراء الغارات الصهيونية.