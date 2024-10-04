انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء

وذكرت وسائل إعلام يمنية، ان "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ4 غارات منطقة الصيانة بالعاصمة صنعاء، و7 غارات على ومنطقة الكثيب بالحديدة، وغارة على مدنية ذمار".من جهة أخرى، دائما ما تشن مقاتلات حربية إسرائيلية، غارات ضد أهداف تابعة لجماعة أنصار الله .والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نفذت على اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئول عسكري قوله بإن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على .