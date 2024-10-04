بايدن يدعو إسرائيل لعدم استهداف المنشآت النفطية الايرانية

وقال بايدن للصحفيين "لو كنت مكانهم، كنت سأفكر ببدائل غير ضرب حقول النفط"، وذلك غداة حديثه عن إجراء "نقاشات" بشأن ضربات إسرائيلية مماثلة.وفي وقت سابق الخميس، اعتبر الرئيس الأميركي أن بالإمكان تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.وجاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي تقصف فيه مواقع متفرقة من لبنان، لا سيما الضاحية لبيروت، وتدرس الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها مؤخرا.وبشأن الانتخابات الأميركية، قال بايدن إنه "لا يعرف" ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر ستكون "سلمية" بسبب سلوك المرشح الجمهوري دونالد .وصرّح الديموقراطي "الأشياء التي يقولها والأشياء التي قالها في المرة الماضية عندما لم تعجبه نتيجة الانتخابات كانت خطيرة للغاية"، مضيفا خلال مؤتمر صحافي "أنا واثق من أنها ستكون حرة وعادلة. لا أعرف إذا ستكون سلمية أم لا".