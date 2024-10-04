استهداف "قاعدة أمريكية" في سوريا

وذكر لحقوق الإنسان أن "دوي انفجار عنيف سمع داخل القاعدة، بالتزامن مع تصدي المضادات الأرضية فيها لعدد من الصواريخ وإسقاطها، أعقبها رد في بصواريخ على مصادر النيران".وبحسب المرصد السوري، فقد تعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية خلال عام لـ142 هجومًا ".