قوات "اليونيفيل" ترفض طلب إسرائيل بإخلاء مواقعها جنوبي لبنان

وجاء في بيان لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، نشرته "سبوتنيك"، أن "قوات حفظ السلام المؤقتة (اليونيفيل) لا تزال في مواقعها في لبنان، على الرغم من طلب الإسرائيلي بإعادة الانتشار في عدد من البلدات".وفي وقت سابق، ذكر عدد من وسائل الإعلام أن الجانب الإسرائيلي أوصى قوات حفظ السلام (اليونيفيل) بإعادة الانتشار من بعض المواقع في .وفي وقت سابق، صرح داني دانون، ‏ الإسرائيلي لدى المتحدة، بأنه إذا لم تقم قوة اليونيفيل بإبعاد "حزب الله" اللبناني عن الحدود الإسرائيلية فإن بلاده ستفعل ذلك بنفسها.ودعا المندوب الإسرائيلي لدى المتحدة إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي رقم 1701، مشددا على عدم قبول بلاده مساعدة إيران لـ"حزب الله" بشأن إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.