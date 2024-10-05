سماع دوي انفجار في البوكمال وأنباء عن استهداف فصائل عراقية

ووفق شهود تحدثوا لـ المرصد السوري، فإن طائرة مسيرة استهدفت أحد مقرات الفصائل المسلحة على الحدود السورية العراقية.



وبينما لم أي جهة مسؤوليتها عن القصف، إلا أنه منذ هجوم لحركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من غزة، تصعد إسرائيل ضرباتها على أهداف جماعات متحالفة مع إيران في سوريا، وتقصف أيضا أنظمة الجوي للجيش السوري وبعض السورية.