صفارات الإنذار تدوي جنوبي الجولان

وقالت وسائل إعلام، إن "صفارات الإنذار دوت في بلدة كتسرين جنوبي الجولان"، مشيرة الى أن "صفارات الإنذار دوت أيضا في صفد ومحيطها".

الى ذلك، أفادت هيئة البث "الإسرائيلية" بـ"رصد نحو 30 صاروخا أطلقت من #لبنان نحو الأعلى وتم اعتراض معظمها".