ماذا طلبت اسرائيل من اليونيفيل بشأن جنوب لبنان وما موقف الأخيرة

وقال تيننتي، انه "لقد طلبت منا الإسرائيلية بالفعل إخلاء بعض مواقعنا في لبنان، ولكننا سنبقى ولن نخلي أي من المواقع وفقا لتطبيق القرارات الدولية والأممية".وتشن الإسرائيلية غارات جوية على وشرق لبنان، والضاحية لبيروت، منذ أكثر من أسبوع".وأعلنت قبل أيام بدء عملية برية في الأراضي اللبنانية، من دون أن يعلن حتى اللحظة عن أي تقدم ميداني.