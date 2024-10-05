50 غارة "إسرائيلية" تستهدف غزة اليوم

وقال موقع "الجزيرة نت"، إن "طيران الاحتلال شن أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من قطاع منذ عصر اليوم".

وأضاف أن "طيران الاحتلال الحربي شن سلسلة غارات استهدفت قطاع غزة".



ولفت الى "استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة مدنيين في قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".