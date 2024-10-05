حصيلة قصف "إسرائيلي" لمخيم في غزة

كشفت وسائل إعلام، مساء السبت، عن حصيلة قصف "إسرائيلي" استهدف مخيم جباليا في قطاع .

وذكرت تلك الوسائل، أن "عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع ارتفع إلى 10 شهداء".

وتعرضت الى 50 غارة "إسرائيلية" اليوم السبت، استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.



