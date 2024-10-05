غارات "إسرائيلية" وانفجارات في ضاحية بيروت

استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء السبت، الضاحية لبيروت.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية متتالية على الضاحية من العاصمة بيروت".

ولفتت الى "اندلاع حرائق في استديوهات تابعة لقناة المنار في حي الأمريكان في الضاحية الجنوبية".

وأشارت الى "دوي انفجارات قوية جراء الغارات المتتالية على الضاحية الجنوبية".

يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.