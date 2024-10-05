حزب الله يعلن قصف تحرك لجنود "إسرائيليين"

أعلن حزب الله اللبناني، عن قصف تحرك لجنود "إسرائيليين" في مستعمرة .

وقال الحزب في بيان، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند 23:30 من يوم السبت 5-10-2024، تحركاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة".

وأضاف بيان الحزب أن الاستهداف تم "بصلية صاروخية"، مشيرا الى تحقيق "إصابات مؤكدة".

وفي بيان آخر، قال الحزب "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن وشعبه، ولدى محاولة ‏قوة من جنود العدو الإسرائيلي التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند 12:10 من يوم بقذائف ‏المدفعية".

وتابع البيان "أُجبرت على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".