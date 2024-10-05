دوي انفجارات شرقي سوريا

واستهدفت الانفجارات شرقي .

وكانت الحدود السورية اللبنانية تعرضت، مساء السبت، الى غارات "إسرائيلية" عدة، وسمع دوي انفجارات كبيرة داخل سوريا بمحاذاة مثلث الحدود الأردنية السورية الفلسطينية.