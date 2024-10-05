خمس غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت في لبنان، أن "الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات (العمروسية) وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان".وأضافت "تصاعدت سحب من الدخان فوق اماكن الاستهداف في الضاحية الجنوبية".وكانت غارات "إسرائيلية" استهدفت، مساء السبت، الضاحية لبيروت، ودوت انفجارات قوية جراء الغارات المتتالية على الضاحية.