لأول مرة.. ترامب يتهم خصومه بمحاولة اغتياله

وقال خلال تجمع انتخابي له في بتلر بولاية بنسلفانيا، والذي أقيم في نفس المكان الذي وقعت فيه محاولة اغتياله الأولى في شهر تموز الماضي: "على مدى السنوات الـ8 الماضية، قام أولئك الذين يريدون منعي من تحقيق هذا المستقبل بتشويه سمعتي، وعزلوني، ووجهوا الاتهامات لي، وحاولوا إبعادي عن الانتخابات، ومن يعلم؟ ربما حاولوا قتلي، لكنني لم أتوقف أبدا عن القتال من أجلكم ولن أفعل ذلك أبدا".وبعد محاولة اغتياله في ناديه للغولف في فلوريدا الشهر الماضي، سعى إلى إلقاء اللوم على الأمريكي، جو بايدن، ونائبة كامالا هاريس في محاولة الاغتيال، وزعم أن "خطابهما يتسبب في إطلاق عليه".هذا، واحتشد أنصار الأمريكي السابق يوم السبت لحضور تجمع انتخابي في الموقع نفسه الذي نجا فيه من رصاصة كادت أن تكون قاتلة في تموز الماضي.وكان قد صرح مرارا بأنه يريد العودة إلى موقع إطلاق الذي قتل فيه رجل وأصيب اثنان من الحاضرين قبل أن يقوم عناصر من جهاز الخدمة السرية بقتل منفذ العملية.